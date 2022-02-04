В Хмельницком пьяный мужчина выпал с седьмого этажа, но… не долетел до земли

Главное: В Хмельницком пьяный мужчина упал с высоты седьмого этажа. Но его спасли бельевые веревки.
Детали: Необычный инцидент произошел в минувший четверг, 3 февраля, в Хмельницком. О нем поведали в ГСЧС.
Сообщается, что пьяный 32-летний местный житель выпал с балкона седьмого этажа.
Впрочем, трагедии не случилось: мужчина застрял в бельевых веревках на шестом этаже.
Его оперативно бросились спасать приехавшие спасатели: они освободили его от пут и передали врачам.
Бедолага не пострадал.
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