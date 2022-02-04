Кличко готовит военную кампанию по освобождению оккупированного Донбасса, – эксперт

Мэр Киева Виталий Кличко ведет подготовку к военной операции по освобождению Донецка и Луганска, которая получит название «Двойной удар». Как сообщает KP.UA, об этом написал в Facebook политический эксперт, блоггер Кирилл Сазонов.

«Мэр Киева собирает добровольческие батальоны на базе „Муниципальной варты“ и уже договорился с Госсекретарем США Энтони Блинкеном о поставках танков M1 Abrams, тактических транспортных средств JLTV, беспилотников Raven RQ и другого наступательного вооружения. Кличко ведет активные переговоры с лидерами США, Британии и ЕС с целью подготовки к военной операции», — отметил Сазонов.

Его источники утверждают, что мэр создал неофициальный Штаб Освобождения Донбасса. Туда кроме Кличко вошли кадровые офицеры Николай Поворозник, Андрей Крищенко и другие опытные военные.

«Операция будет молниеносной. Боевики не успеют перегруппироваться», — цитирует эксперт источник из Штаба.

В КГГА также придумали, как финансировать операцию. Многие столичные застройщики уже заплатили в «военную кассу». При этом будут подключены и бюджетные средства.

«Чтобы подстраховаться, мы решили поднять стоимость общественного транспорта после окончания отопительного сезона. Киевляне должны знать, что они платят не за проезд, но за освобождение родного Донбасса!» — заметил источник, близкий к мэрии Киева.

По словам Сазонова, в Киеве уже началась неофициальная мобилизация: в добробат «Мунварта» набирают бывших АТОшников с опытом боевых действий. Следующий этап — официальный набор добровольцев.

Кампанией «Двойной удар» по освобождению Донбасса будет руководить лично Виталий Кличко, а на время своего пребывания на фронте вопросами Киева он попросил заняться своего брата — Владимира.