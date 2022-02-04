В Кременчуге произошло весьма необычное преступление

Главное: В Кременчуге подростки угнали внедорожник Volkswagen Touareg. Машину уже нашли.

Детали: Весьма необычное преступление произошло в Кременчуге (Полтавская область). О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что два мальчика двенадцати и тринадцати лет угнали внедорожник Volkswagen Touareg.

Машина принадлежала 35-летней матери их друга, которая и обратилась в правоохранительные органы, заявив и пропаже транспортного средства – оно было припарковано возле многоэтажного дома.

Все случилось накануне, в четверг, 3 февраля.

Копы быстро нашли малолетних угонщиков.

Выяснилось следующее: один из ребят гостил у сына потерпевшей накануне – он незаметно украл ключи от машины, а потом вместе с другом угнал ее.

Отмечается, что дети немного покатались и оставили автомобиль в одном из гаражных кооперативов.

Теперь парней ждут меры воспитательного характера.

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