ДТП в Херсонской области оборвало жизнь водителя

Главное: В ДТП в Херсонской области погиб человек. Еще четверо были травмированы.

Детали: В минувший четверг, 3 февраля, возле села Тягинка (Херсонская область) произошло кровавое ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что водитель автомобиля Renault Dokker выехал на встречную полосу движения и столкнулся с пассажирским автобусом Ford.

Увы, водитель легкого авто погиб на месте аварии.

При этом воодитель автобуса и еще трое пассажиров получили травмы разной степени тяжести – их госпитализировали.

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