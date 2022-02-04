ДТП в Полтавской области: пострадали десять человек

Главное: ДТП произошло в Полтавской области. Пострадали десять человек.

Детали: Кровавое ДТП произошло возле села Вишневое (Полтавская область) вечером четверга, 3 февраля. О нем сообщают в ГСЧС.

Как стало известно, тут произошло столкновение легкового автомобиля с рейсовым микроавтобусом, который ехал по маршруту Киев-Ромны. В результате тот перевернулся на бок.

В аварии пострадали десять человек.

Для деблокации пострадавших привлекались пять спасателей и одна единица техники.

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