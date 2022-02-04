Коронавирусом в Украине заболели 43 778 людей, умерли 174 человек

Главное: Коронавирусом в Украине заразились 43 778 людей. Умерли 174 больных.
Детали: Коронавирус в Украине установил новый антирекорд заболеваемости. Данные на пятницу, 4 февраля, приводит министерство здравоохранения.
Сообщается, что выявили еще 43 778 случаев заразы. Госпитализировали 4 328 человек,а выздоровели 9 497 людей.
Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 96 361, методом ИФА – 7 229, экспресс-тестами – 70 631.
Наибольший прирост больных фиксировали в Одесской (4 136), Львовской (3 791) и Житомирской (3 310) областях.
Умерли 174 человека. За все время скончались 100 983 больных.
С начала пандемии заболели 4 213 675 людей, а выздоровели 3 660 351 человек.
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