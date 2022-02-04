Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями: какой праздник отмечается 4 февраля

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями: какой праздник отмечается 4 февраля

Агата Кловская
04.02.22 05:58
163
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями: какой праздник отмечается 4 февраля

Сегодня, 4 февраля 2022 года, в мире и Украине отмечают Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями и Международный день человеческого братства.

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

Борьба с раком часто бывает одиночным боем. Пациенты учатся самостоятельно справляться с серией эмоций, включая страх, отчаяние или растерянность.

Глобальное событие проходит ежегодно 4 февраля и призвано спасти миллионы жизней, а также помогает повысить осведомленность о раке, о том, как предотвратить, обнаружить и лечить это страшное заболевание.

Международный день человеческого братства

Поводом для назначения торжественной даты стало подписание 4 февраля 2019 г. документа за мир во всем мире и человеческое братство Папой Римским Франциском и верховным имамом Аль-Азхар шейхом Ахмедом аль-Тайибом.

Резолюция ООН, соавторами которой стали 34 страны-члена, призывает народы к содействию на межрелигиозном и межэтническом уровне. Поэтому 4 февраля отмечается Международный день человеческого братства.

Праздник хорошего настроения

К концу зимы очень сложно противостоять унынию и хандре, поэтому этот праздник станет хорошим поводом прогнать от себя грустные мысли и провести время с любимыми и родными. Хорошее настроение пригодится всем! Чтобы 4 февраля запомнилось надолго, можно заняться любимым делом, которое принесет максимум удовольствия.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— День рождения резиновых калош;

— День неандертальца;

— День чудесных чудаков.

Тэги: праздник, Украина, человечество, мир, рак, календарь

Комментарии

Статьи

02.02.22 12:29

Молдова и Приднестровье: исторический аспект и славянские корни

Автор: Александр Абакумов

Дайджест

Прочь от «Африки», или Как освободить Киев от маршруток
03.02.22 22:21

Прочь от «Африки», или Как освободить Киев от маршруток

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
03.02.22 20:57

Гвоздик принял дерзкий вызов Усика и уже на днях они могут сразиться друг с другом в Турции
03.02.22 19:53

В Николаеве на территории воинской части нашли повешенного морпеха
03.02.22 19:00

Главные новости за 3 февраля 2022 года
03.02.22 18:46

Николай Тищенко: Киев нужно готовить к жизни, а не к войне
03.02.22 17:50

Митрополит УПЦ рассказал, почему нужно всегда быть готовым к смерти
03.02.22 17:30

На Буковине закрыли старинный храм УПЦ в Хотинской крепости
03.02.22 17:15

Священник УПЦ рассказал, чем заняты ангелы во время богослужения в храме
03.02.22 16:51

Россия перебросила в Беларусь наибольшее число войск со времен «холодной войны»
03.02.22 16:16

Первая страна ЕС начинает лечить коронавирус таблетками
03.02.22 15:43

У берегов Нигерии взорвалось судно с нефтью. Есть угроза экологической катастрофы
03.02.22 19:00

Главные новости за 3 февраля 2022 года
03.02.22 15:43

У берегов Нигерии взорвалось судно с нефтью. Есть угроза экологической катастрофы
03.02.22 14:15

В Минобороны объяснили, почему решили отменить призыв в армию
03.02.22 13:51

Нардеп Трухин прокомментировал скандальное видео с места ДТП
03.02.22 12:35

В «Киевстаре» произошел масштабный сбой
03.02.22 11:05

Индекс Биг Мака заставил украинцев крепко призадуматься
03.02.22 09:29

Коронавирус в Украине: 39 620 заболевших и 210 погибших
03.02.22 09:06

Американские войска могут быть направлены в Украину
03.02.22 05:51

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой: какой праздник отмечается 3 февраля
02.02.22 19:58

Омикрон скоро вытеснит Дельту, — Минздрав
28.01.22 10:04

В части, где служил днепровский стрелок, 2 человека совершили самоубийство, еще одного забили до смерти
02.02.22 12:03

Украинцы бросились активно скупать валюту
02.02.22 11:51

Стало известно о небывалой пользе яблок
02.02.22 12:25

Штаты готовы вступиться за Украину. В случае необходимости
28.01.22 13:49

Ушел из дома и не вернулся: СМИ сообщили о смерти легендарного украинского боксера
28.01.22 11:18

Лукашенко сделал очередное резонансное заявление по Украине
02.02.22 00:01

Врач рассказал, как кашляет человек при Омикроне
28.01.22 13:12

Экс-министр инфраструктуры Криклий назвал немцев фашистами и предателями Украины
28.01.22 19:00

Главные новости за 28 января 2022 года
28.01.22 16:59

В Бердянске при странных обстоятельствах нашли повешенного военнослужащего
Фото и Видео
У берегов Нигерии взорвалось судно с нефтью. Есть угроза экологической катастрофы
У берегов Нигерии взорвалось судно с нефтью. Есть угроза экологической катастрофы
У берегов Нигерии взорвалось судно с нефтью. Есть угроза экологической катастрофы
У берегов Нигерии взорвалось судно с нефтью. Есть угроза экологической катастрофы
Во Львовской области произошло кровавое ДТП с маршруткой
Во Львовской области произошло кровавое ДТП с маршруткой
ДТП в Польше: разбился украинский автобус
ДТП в Польше: разбился украинский автобус
В Кропивницком прогремел взрыв в девятиэтажке. Есть погибшие
В Кропивницком прогремел взрыв в девятиэтажке. Есть погибшие
Сурок Тимка предсказал холодную весну в Украине
Сурок Тимка предсказал холодную весну в Украине
Участника резонансного ДТП Александра Трухина исключили из партии после появления видео с нагрудных камер полицейских
Участника резонансного ДТП Александра Трухина исключили из партии после появления видео с нагрудных камер полицейских
Легендарная американская актриса подверглась травле после слов о Холокосте
Легендарная американская актриса подверглась травле после слов о Холокосте
В Киеве группа мужчин ради развлечения избивает пожилых женщин
В Киеве группа мужчин ради развлечения избивает пожилых женщин
В России полуголых девушек привлекли для рекламы... гробов
В России полуголых девушек привлекли для рекламы... гробов
Охрана ВРУ не пускала в сессионный зал нардепа с большим пакетом
Охрана ВРУ не пускала в сессионный зал нардепа с большим пакетом
fraza.com
Новости блогосферы
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.