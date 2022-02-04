Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями: какой праздник отмечается 4 февраля

Сегодня, 4 февраля 2022 года, в мире и Украине отмечают Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями и Международный день человеческого братства.

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

Борьба с раком часто бывает одиночным боем. Пациенты учатся самостоятельно справляться с серией эмоций, включая страх, отчаяние или растерянность.

Глобальное событие проходит ежегодно 4 февраля и призвано спасти миллионы жизней, а также помогает повысить осведомленность о раке, о том, как предотвратить, обнаружить и лечить это страшное заболевание.

Международный день человеческого братства

Поводом для назначения торжественной даты стало подписание 4 февраля 2019 г. документа за мир во всем мире и человеческое братство Папой Римским Франциском и верховным имамом Аль-Азхар шейхом Ахмедом аль-Тайибом.

Резолюция ООН, соавторами которой стали 34 страны-члена, призывает народы к содействию на межрелигиозном и межэтническом уровне. Поэтому 4 февраля отмечается Международный день человеческого братства.

Праздник хорошего настроения

К концу зимы очень сложно противостоять унынию и хандре, поэтому этот праздник станет хорошим поводом прогнать от себя грустные мысли и провести время с любимыми и родными. Хорошее настроение пригодится всем! Чтобы 4 февраля запомнилось надолго, можно заняться любимым делом, которое принесет максимум удовольствия.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— День рождения резиновых калош;

— День неандертальца;

— День чудесных чудаков.