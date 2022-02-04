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Новости > Военным путем Крым вернуть не удастся, — Данилов

Военным путем Крым вернуть не удастся, — Данилов

Александр Панько
04.02.22 12:36
147
Военным путем Крым вернуть не удастся, — Данилов

Главное: По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, сейчас военным путем Крым вернуть невозможно. Но каким в будущем будет путь возвращения полуострова, зависит от многих факторов.

Детали: На сегодня военный сценарий возвращения оккупированного Крыма является невозможным. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы «Право на владу».

«У нас есть наши стратегии, я рад, что Россия их изучает. Есть ли у нас стратегия сейчас возвращать Крым военным путем? На сейчас у нас есть стратегия вернуть Крым. В какой способ, будет ли это военный путь, какой-нибудь другой путь, — это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно. Как будет завтра или через год, будем смотреть, это не такое простое дело», — заявил он.

В тему: В СНБО рассказали, сколько людей мобилизуют в случае необходимости.

Тэги: Украина, Крым, политика, войска, СНБО, Алексей Данилов

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