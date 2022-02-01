«В задницу вшивали»: cкандальный футболист рассказал, как закодировался от алкоголя из-за Суркиса

Главное: Скандальный украинский футболист Александр Алиев рассказал, как президент «Динамо» (Киев) Игорь Суркис заставил его отказаться от употребления алкоголя.

Детали: Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев утверждает, что в конце нулевых годов прошел процедуру кодирования от алкоголя. Об этом 36-летний спортсмен рассказал в интервью «Гордону».

«Когда был Палыч (тренер Юрий Семин, — ред.) — это еще в „Динамо“ было, — я закодировался. Я четыре года вообще не пил. В „Динамо“ я и Игорю (Суркису, — ред.) пообещал. Он мне так и сказал: „Принесешь справку — тогда я тебе прощу“», — вспомнил футболист, добавив, что в итоге принес справку и «он мне все простил».

При этом на уточняющий вопрос о том, как прошло кодирование, Алиев ответил: «Ну вшивали мне, там, специальную... В задницу вшивали».

По его словам, после этого он четыре года не принимал алкоголь. «Я сначала в это верил. Я действительно в это верил... А потом я уже знал — это все бред. Кодирование — это все самовнушение. Если ты сам это решишь сделать, то и не будешь пить», — объяснил спортсмен, признав, что через четыре года раскодировался.

Сейчас, по словам Алиева, он иногда выпивает. «Выпить — да, я люблю. Иногда могу себе позволить выпить. Ну, если в хорошей компании, еще раз говорю, если там человека четыре может сидеть, 0,7–1 литр можем выпить на четверых», — заключил он.

В тему: В 2013 году бывший агент Александра Алиева Денис Лахтер намекнул на его проблемы с психическим здоровьем. «Всерьез воспринимать слова этой персоны не стоит. Он, почему-то, постоянно попадает в комичные ситуации, страдая параноидальными наклонностями, в ком угодно ищет виноватых. Судя по поступкам и высказываниям героя вашей заметки, его психическое здоровье вызывает вопросы», — заявил специалист.

В сентябре того же года Алиев признался в нарушении режима и употреблении алкоголя и назвал интернет-пользователей «лохами».

В начале 2017 года бывшая жена Алиева Татьяна рассказала, как во время очередной ссоры он начал оскорблять ее и ее детей, после чего дело дошло до рукоприкладства.

В июне 2018 года Татьяна утверждала, что Алиев угрожал избить ее сына лишь за то, что тот попросил у него купить экипировку для тренировок.

В начале 2019 года Татьяна заявила, что он ее избивал и выгнал из дома. «Он меня выгнал из квартиры, в чем я была. Просто взял меня головой — и сломал кровать о мою голову», — рассказала женщина. Сам Алиев подтвердил, что выгнал супругу, но заявил, что никого не избивал.

В сентябре 2019 года в Сети появилось видео, на котором Александр Алиев матерно угрожает полицейскому. Причиной неадекватного поведения спортсмена стала остановка патрульными полицейскими автомобиля, в котором он куда-то ехал вместе с друзьями.

В начале 2021 года выпустил на канале «КЕНТ» в YouTube клип на песню «Футбол в моей крови». Текст композиции получился нецензурным и изобилует матерной лексикой, что вызвало неоднозначную реакцию, собрав немало гневных комментариев и дизлайков.