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Новости > Украина, Польша и Великобритания создают новый альянс. Стали известны детали

Украина, Польша и Великобритания создают новый альянс. Стали известны детали

Александр Панько
01.02.22 16:51
328
Украина, Польша и Великобритания создают новый альянс. Стали известны детали

Главное: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с разъяснением относительно создания нового альянса между Украиной, Польшей и Великобританией. Инициатором этого была именно Украина.

Детали: Украина, Польша и Великобритания создают новый альянс. Его целью будет, в частности, укрепление пояса безопасности и усиление Балто-Черноморской оси. Об этом в Facebook написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, с инициативой создания такого трехстороннего сотрудничества в октябре прошлого года выступила Украина.

«Я благодарен откликнувшимся коллегам и друзьям Лиз Трасс и Збигневу Рау, которые отозвались, и закипела трехсторонняя работа по линии МИД трех стран, в которую каждое государство вносит равноценно важный вклад», — отметил Кулеба.

Как пояснил глава МИД, этот новый формат является частью нашей стратегии малых Альянсов как проактивной внешней политики. Отдельное внимание уделено им и в Стратегии внешнеполитической деятельности.

«Мы не можем ждать безопасности и процветания где-нибудь в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, сплачивая дружеские и близкие по духу страны в малые альянсы. Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось», — заметил Кулеба.

По словам министра, планировалось, что первое официальное объявление о создании нового формата будет сделано министерствами иностранных дел трех стран завтра в рамках визита в Киев главы МИД Британии Лиз Трасс.

«К сожалению, она заболела на COVID, и мы переносим это объявление на позже», — резюмировал Кулеба.

В тему: Харьковчанин попросился в НАТО, предлагая свою землю под военную базу.

Тэги: Украина, Великобритания, Польша, политика, альянс

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