Численность украинской армии увеличится на 100 тысяч человек

Главное: Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны. Этим указом, в частности, предусмотрено, что численность Вооруженных сил Украины вырастет на 100 тысяч человек.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины. Об этом он заявил во время выступления в Раде.

По его словам, этим указом предусмотрено:

— увеличение денежного обеспечения военных на уровне не ниже трех минимальных заработных плат;

— разработка концепций жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей;

— численность вооруженных сил Украины увеличится на 100 тыс человек за следующие 3 года;

— срок службы контрактников будет увеличен;

— будут созданы еще 20 бригад;

— предусмотрен переход к профессиональной армии.

«Это старт перехода страны на профессиональную армию не потому, что скоро будет война, а потому, чтобы дальше был мир», — заявил Зеленский.

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