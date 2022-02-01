У экс-главы «Нафтогаза» Андрея Коболева проводят обыск

Главное: У экс-главы «Нафтогаза» проводят обыск. Причина следственных действий уточняется.

Детали: У бывшего руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева проводят обыск. Следственные действия проводит Государственное бюро расследований. Об этом сообщила спикер ГБР Ольга Чиканова.

Обыск проводят 1 февраля.

Причины обыска издание пытается узнать.

В 2014 году распоряжением Кабинета министров Коболев назначен главой правления НАК «Нафтогаз» Украины, вместо Евгения Бакулина. 21 марта 2019 года Кабинет министров Украины продлил контракт с Коболевым еще на один год.

В тему: 28 апреля 2021 года Кабмин уволил Андрея Коболева с поста председателя правления НАК «Нафтогаз».