В Закарпатской области освятили престол в храме УПЦ

Главное: В Закарпатской области освящен новый престол в храме Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хустской епархии, престол освящен в храме Иверской иконы Божьей Матери в селе Глубокая-Долина (Терново).

Освящение и Божественную литургию возглавил митрополит Хустский и Виноградовский Марк.

Владыке сослужило духовенство епархии.

Как сообщалось ранее, в Ровенской области освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь равноапостольного князя Владимира.

В Киеве освятили накупольные кресты для храма УПЦ, который строится при больнице для ученых Национальной академии наук Украины.

В тему: На Буковине назвали возможную причину пожара в храме УПЦ в Самакове.