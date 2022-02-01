Погода готовит украинцам противный сюрприз в выходные

Главное: В выходные в Украине будет не очень холодно. Однако ожидается мокрый снег.

Детали: Погода в ближайшие выходные, 5-6 февраля, не порадует украинцев. Свой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что почти по всей территории страны пройдет мокрый снег.

Днем будет от 3 мороза до 5 тепла, а ночью ожидается от минус 12 до плюс 1.

В Киеве пройдет снег с дождем: днем будет от 1 мороза до 1 тепла, а ночью минус 7-9.

Карта погоды:

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