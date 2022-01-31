Скончался знаменитый Афоня

Главное: Умер знаменитый советский актер Леонид Куравлев. Незадолго до смерти 85-летнего артиста госпитализировали с подозрением на COVID-19, он перенес экстренную операцию, также у него обнаружили поражение мозга.

Детали: В воскресенье, 30 января, умер актер советского кино Леонид Куравлев — звезда фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Вий», «Афоня». Об этом сообщает «РИА Новости».

В канун Рождества Леонид Куравлев попал в реанимацию одной из московских больниц с подозрением на коронавирус.

Родные вызвали скорую после того, как у артиста начались проблемы с дыханием и повысилась температура. Тесты на COVID-19 оказались отрицательными, но врачи диагностировали пневмонию.

После обследования также обнаружилось поражение мозга с нарушением работы памяти, речи и функции глотания. Куравлеву сделали экстренную операцию на желудке, чтобы он смог принимать пищу.

Актер дебютировал в кино в 1958 году, снявшись в роли солдата в картине «Сегодня увольнения не будет» Андрея Тарковского и Александра Гордона.

На счету Леонида Куравлева работы более чем в 200 фильмах, звания народного артиста РСФСР и заслуженного артиста РФ. В 1960 — 1992 году состоял в труппе Театра-студии актера в Москве.

Куравлев стал звездой популярного советского кино 70-80-х годов прошлого века. Сыграл главные роли в картинах «Вий», «Иван Васильевич меняет профессию», «Живет такой парень», «Афоня». На его счету работы в фильмах «Начало», «Семнадцать мгновений весны», «Золотой теленок», «Мимино», «Шла собака по роялю», «Место встречи изменить нельзя», «Самая обаятельная и привлекательная».

Позже актер снимался в российских фильмах и сериалах («Ширли-мырли», «Сибирский цирюльник», «Турецкий гамбит», «Улицы разбитых фонарей», «Бригада»). Вел телепрограмму о книгах на канале РТР «Мир книг с Леонидом Куравлевым». Его последней работой стала роль отца Леонтия в комедийном фильме «Весь этот джем» в 2015 году.

В тему: Несколько недель назад Куравлев попал в больницу с пневмонией. Его состояние на протяжении нескольких дней было тяжелым.