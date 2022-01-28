iPhone получил крайне важную в условиях пандемии коронавируса функцию

Главное: В бета-версии iOS 15.4 появилась возможность распознания лица при помощи «уникальных областей вокруг глаз». Таким образом, iPhone можно разблокировать, не снимая с лица медицинскую маску.

Детали: Apple добавила возможность разблокировки iPhone с помощью лица в маске. Как сообщает The Verge, соответствующая функция появилась в бета-версии iOS 15.4, а также в iPhone 12 и 13.

Активировать ее можно в настройках телефона. При этом появится сообщение о том, что iPhone может распознавать своего владельца с помощью «уникальных областей вокруг глаз».

Однако, по данным издания, на разблокирование телефона по лицу в маске может уйти некоторое время.

Ожидается, что данная опция станет доступной для всех смартфонов Apple с Face ID после выхода окончательного релиза iOS 15.4.

Отметим, что до сих пор функция Face ID работала только в том случае, если лицо пользователя не закрыто никакими элементами одежды и аксессуарами.

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