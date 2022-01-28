В Бердянске при странных обстоятельствах нашли повешенного военнослужащего

Главное: В Бердянске Запорожской области обнаружили повешенного военного, который находился на службе по контракту. Правоохранители подозревают самоубийство.

Детали: 27 января правоохранители нашли в гараже на ул. Ивана-Франко в Бердянске Запорожской области повешенного мужчину. Как сообщает «Громадське» со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области, им оказался военнослужащий местный житель 1988 г. р.

Полицейские квалифицировали дело как самоубийство. При этом они признают, что раньше о намерениях уйти из жизни мужчина не говорил. Предсмертной записки у него не было.

Дело было направлено на расследование в Запорожскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере.

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