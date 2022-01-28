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Новости > Минобороны сократило список профессий, по которым женщин берут на воинский учет

Минобороны сократило список профессий, по которым женщин берут на воинский учет

Александр Панько
28.01.22 15:56
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Минобороны сократило список профессий, по которым женщин берут на воинский учет

Главное: Министерство обороны изменило приказ специальностей, с которыми женщины должны вставать на воинский учет. По словам министра Алексея Резникова, после согласования с Минюстом и СБУ список будет существенно сокращен.

Детали: Список профессий, по которым женщин берут на воинский учет, как военнообязанных, существенно сокращен. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова, никаких штрафов на сегодняшний день для них не предусмотрено.

«Я хочу всех успокоить: никаких штрафов сегодня никто не будет платить, ни работодатели, ни женщины. Сегодня изменен приказ об уменьшении количества профессий, специальностей, которые нужны сейчас, только исходя из вызовов и угроз и развития Вооруженных сил. Генеральным штабом ВСУ на выполнение поручения подготовлено это уменьшение», — заявил чиновник во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде 28 января.

«Оно существенно уменьшено и подано на согласование с Министерством внутренних дел, Службой внешней разведки и Службой безопасности Украины. После этого оно будет направлено в Министерство юстиции и, соответственно, будет обнародовано», — заключил Резников.

В тему: 11 октября 2021 года Министерство обороны утвердило новый перечень профессий для женщин, которые обязаны встать на военный учет.

Тэги: общество, СБУ, Министерство обороны Украины, армия, Генеральный штаб Украины, женщины, Служба внешней разведки, Алексей Резников, воинский учет, новости Украины

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