Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На Ровенщине освящен новый храм УПЦ

На Ровенщине освящен новый храм УПЦ

Александра Кудрявцева
28.01.22 14:54
128
На Ровенщине освящен новый храм УПЦ

Главное: В Ровенской области освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь равноапостольного князя Владимира.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, освящение храма и первую литургию возглавил епископ Пимен.

На праздничное богослужение приехало немало священников из соседних приходов и паломников.

Церковь в селе Зоряне начали строить еще в 2008 году, главным инициатором строительства здания стал нынешний староста Владимир Борис. Как он сам рассказывает, он не является коренным жителем, в деревню приехал уже в зрелом возрасте.

«Это было во второй день Пасхи, я пришел в дом, где совершали богослужение, и после службы громко заявил о том, что нужно строить храм. Видимо, Господь тогда вложил это в мои уста», — поделился Владимир Борис.

В селе Зоряном никогда не было церкви, она была в соседнем селе Свистове, однако ее забрали люди из Киевского Патриархата еще в 90-е. С того времени религиозная община УПЦ молилась в доме Марии Половинко.

«Первый шаг — я попросил земельный участок в сельском совете, предоставили. А потом однажды подвез соотечественников за границей, а они дали мне 100 евро. Эти деньги стали фундаментом церкви», — вспоминает староста.

Храм в Зоряном строили долго. Религиозная община УПЦ, хоть и объединена из нескольких сел, но небольшая: 60-80 человек.

«Мне 71 год, я до сих пор работаю, все деньги вкладываю в церковь. Жены нет, дети обеспечены еще и помогают. Вот я и тружусь, по милости Божией», — добавляет Владимир Борис.

Мужчина рассказывает, что на протяжении всего строительства постоянно поступали деньги, хоть и небольшие пожертвования, но их хватило, чтобы построить церковь.

Епископ Пимен за труды во благо церкви отметил церковной грамотой старосту Владимира Бориса. Прихожанам пожелал беречь веру, заботиться о церкви и пребывать в единстве.

В тему: В столице освятили накупольные кресты храма УПЦ.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

28.01.22 09:14

Модернизация Т-55: свет и тени

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Медведев: Политика президента Зеленского ведет к разрушению Украины
28.01.22 13:04

Медведев: Политика президента Зеленского ведет к разрушению Украины

Автор: «Известия»

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.01.22 15:56

Минобороны сократило список профессий, по которым женщин берут на воинский учет
28.01.22 15:33

Кличко дал Джошуа ценный совет по бою с Усиком
28.01.22 14:59

Известный журналист намекнул, что Вирчиса могли убить
28.01.22 14:33

«Слуга народа» натравил на НАПК «известную компанию по защите политиков»
28.01.22 14:30

Управделами УПЦ объяснил, для чего Господь дал человеку свободу выбора
28.01.22 13:49

Ушел из дома и не вернулся: СМИ сообщили о смерти легендарного украинского боксера
28.01.22 13:24

Маск заменит людей роботами на своих заводах уже в этом году
28.01.22 13:12

Экс-министр инфраструктуры Криклий назвал немцев фашистами и предателями Украины
28.01.22 13:07

Прогноз по росту ВВП Украины ухудшился
28.01.22 13:02

«Уже перелили 12 литров крови»: стало известно о состоянии раненных в Днепре
28.01.22 14:59

Известный журналист намекнул, что Вирчиса могли убить
28.01.22 13:49

Ушел из дома и не вернулся: СМИ сообщили о смерти легендарного украинского боксера
28.01.22 12:09

Украинский спутник вышел на орбиту, но... не той стороной к Солнцу
28.01.22 10:04

В части, где служил днепровский стрелок, 2 человека совершили самоубийство, еще одного забили до смерти
28.01.22 08:56

Коронавирус в Украине: 34 408 заболевших и 154 погибших
27.01.22 22:52

В НАН Украины дали тревожный коронавирусный прогноз на ближайшие недели
27.01.22 19:00

Главные новости за 27 января 2022 года
27.01.22 16:57

Расстрел в Днепре: глава Нацгвардии подал в отставку, возбуждено уголовное дело
27.01.22 15:42

Назван возможный мотив днепровского стрелка
27.01.22 14:06

Днепровский стрелок рассказал, зачем стрелял в женщину
28.01.22 10:04

В части, где служил днепровский стрелок, 2 человека совершили самоубийство, еще одного забили до смерти
21.01.22 21:37

Ситуация вокруг Украины никак не повлияла на «Часы Судного дня»
22.01.22 13:07

Микробиологи из США нашли механизм, защищающий клетки от старения
24.01.22 15:59

За две недели до Игр в Пекине уже болеют олимпийцы
21.01.22 19:00

Главные новости за 21 января 2022 года
22.01.22 05:07

День Соборности Украины: какой праздник отмечается 22 января
22.01.22 15:17

В киевском общественном транспорте усилят контроль соблюдения карантинных ограничений
24.01.22 12:57

Автомобилистам приготовиться: на дороги Украины выходят полицейские «фантомы»
21.01.22 19:10

Названы фавориты премии «Оскар» 2022-го года
25.01.22 19:00

Главные новости за 25 января 2022 года
Фото и Видео
Появилось видео момента эпичного ДТП во Львове
Появилось видео момента эпичного ДТП во Львове
Появилось видео момента эпичного ДТП во Львове
Появилось видео момента эпичного ДТП во Львове
В Киеве грабители расстреляли мужчину из-за 10 млн гривен
В Киеве грабители расстреляли мужчину из-за 10 млн гривен
Взрыв газа в Запорожье: частично обрушился жилой дом
Взрыв газа в Запорожье: частично обрушился жилой дом
У здания Офиса президента Украины заметили полуголую женщину с ребенком
У здания Офиса президента Украины заметили полуголую женщину с ребенком
Днепровский стрелок рассказал, зачем стрелял в женщину
Днепровский стрелок рассказал, зачем стрелял в женщину
Опубликовано видео задержания стрелка из Днепра
Опубликовано видео задержания стрелка из Днепра
Жители Киева превратили квартиру с малолетними детьми в хламник
Жители Киева превратили квартиру с малолетними детьми в хламник
Расстрелял в упор: в Сети появилось видео убийства Нацгвардейцев в Днепре
Расстрелял в упор: в Сети появилось видео убийства Нацгвардейцев в Днепре
Нацгвардейца, убившего пятерых человек, задержали в окрестностях Днепра
Нацгвардейца, убившего пятерых человек, задержали в окрестностях Днепра
В Днепре солдат-срочник по неизвестным причинам расстрелял из автомата пятерых сослуживцев
В Днепре солдат-срочник по неизвестным причинам расстрелял из автомата пятерых сослуживцев
fraza.com
Новости блогосферы
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.