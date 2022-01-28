Маск заменит людей роботами на своих заводах уже в этом году

Главное: Известный изобретатель и бизнесмен Илон Маск объявил о решении проблемы с человеческими кадрами на заводах Tesla при помощи роботов-гуманоидов.

Детали: Американский бизнесмен, глава компании Tesla Илон Маск анонсировал решение проблемы с дефицитом кадров при помощи роботов Optimus. Как сообщает «Экономическая правда», по словам изобретателя, их производство станет приоритетом Tesla в 2022 г и со временем может стать "более значительным, чем автомобильный бизнес".

Как указывается, проблема с цепочками поставок и нехватка работников могут повлиять на мощность заводов. Поэтому компания не будет выпускать новые модели электромобилей, а сосредоточится на расширении производства.

В тему: 19 августа 2021 года Илон Маск заявил о планах по созданию прототипа робота-гуманоида, который будет выполнять за людей однообразную и скучную работу. Ожидается, что Tesla Bot будет около 173 см в высоту и весом около 57 кг. Вместо лица у него будет экран, на котором будет отображаться полезная информация. Передвигаться андроид сможет со скоростью 8 км/ч, а его зрение обеспечат камеры от автомобилей Tesla с автопилотом. Управляться аппарат будет при помощи нейросетей.