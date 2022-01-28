Министр обороны Украины оценил вероятность нападения России

Главное: Министр обороны Украины Алексей Резников оценил возможность нападения России. Он говорит, что не наблюдается никаких явлений или действий военного характера, которые бы заметно отличались от того, что происходило весной прошлого года.

Детали: Министр обороны Украины Алексей Резников выступил в Верховной Раде. Он оценил вероятность нападения России.

Чиновник сообщил: «По состоянию на сейчас не наблюдается никаких явлений или действий военного характера, которые бы заметно отличались от того, что происходило весной прошлого года, перед Пасхой».

Он отметил: «Единственное отличие в военном плане, за которым мы внимательно следим, это ситуация в Беларуси. Что кардинально отличается – это интенсивность гибридных мероприятий, в первую очередь информационных, а также влияние этих мероприятий на макроэкономическую ситуацию».

Министр подчеркнул: «Мы владеем всей полнотой информации и в некоторых моментах уточняем данные наших иностранных коллег».

Кроме этого он информировал, что на границе с Украиной находятся около 112 тысяч российских военных, а вместе с морской и авиационной компонентой их число достигает около 130 тысяч.

Алексей Резников напомнил: «В апреле прошлого года боевой компонент, который стягивала Россия, составлял 126 тысяч».

Уточняется, что Россия стянула на триста танков больше, чем весной, но количество современных противотанковых средств, которые сегодня есть у украинских военных, в частности «Стугна», «Корсар», Javelin и NLAW, по его оценке, на порядок больше, чем количество потенциальных мишеней.

Также сообщается, что наблюдается переход шести больших десантных кораблей с Северного и Балтийского флотов России, которые вошли в Средиземное море и могут войти в Черное море.

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