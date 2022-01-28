Появился прогноз по уровню безработицы в Украине на ближайшие пару лет

Главное: Уровень безработицы в Украине будет снижаться. Появился прогноз НБУ.

Детали: В Украине прогнозируется рост безработицы. Такой прогноз дали в НБУ.

Отмечается, что будущий уровень был высчитан по методологии Международной организации труда.

Информируется, что на этот год прогноз ухудшен с 8,6% до 9,1%, а на 2023-й год – с 8,6% до 8,9%.

В прошлом году, при прогнозе в 9,4%, безработица составила 9,8%, что составляет около 1,6 миллионов человек.

Финансисты говорят, что дальнейший рост экономики, улучшение деловых ожиданий предприятий будет стимулировать увеличение спроса на рабочую силу на прогнозном горизонте.

Подчеркивается, что уровень безработицы в ближайшие пару лет будет снижаться.

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