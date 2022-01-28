Россиянам могут разрешить колоться от коронавируса иностранными вакцинами

Главное: Россиянам могут разрешить иностранные вакцины от коронавируса. Рассматривают две заявки.

Детали: Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что россиянам могут разрешить использовать иностранные вакцины от коронавируса. По его словам, сейчас рассматривают две заявки.

Чиновник поведал: «Их же никто не запрещает. Более того, в соответствии с нашими правилами вакцина не может просто так появиться, потому что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна».

Он добавил: «Для этого нужно подать заявку, и они уже поданы. Насколько я знаю, это сделала AstraZeneca и еще одна китайская фирма. Дело уже дошло до третьей стадии, клинических испытаний».

Сейчас в РФ зарегистрированы шесть вакцин от коронавируса собственного производства – это «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт», «Спутник М» и «Эпиваккорона-Н».

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