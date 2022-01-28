Киевлянам пообещали морозное начало февраля

Главное: Февраль в Киеве начнется мороза. Потом резко потеплеет.

Детали: Эксперты Wisemeteo рассказали, какой будет погода в Киеве в грядущем феврале. Появился прогноз специалистов.

Ожидается, что в первые десять дней месяца средняя температура воздуха будет минус 10 градусов, однако к концу месяца потеплеет до нуля.

При этом, прогнозируется, что всего два дня месяца будут с осадками.

Кроме этого, информируется, что относительная влажность воздуха будет высокой – более 85%.

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