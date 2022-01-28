Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Новый глава Нацгвардии в 2014 году побывал в плену у донецких боевиков

Новый глава Нацгвардии в 2014 году побывал в плену у донецких боевиков

Александр Панько
28.01.22 09:31
121
Новый глава Нацгвардии в 2014 году побывал в плену у донецких боевиков

Главное: Президент Владимир Зеленский утвердил отставку командующего Нацгвардией Николая Балана. Другим своим указом он назначил генерал-лейтенанта Юрия Лебедя исполняющим обязанности командующего НГУ.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке Николая Балана с должности командующего Национальной гвардией. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Другим указом он назначил исполняющим обязанности командующего Нацгвардии генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.

Справка: Юрий Лебедь родился в Сумах. В 1988 году окончил Сумское высшее артиллерийское командное училище. В 2004 году окончил Национальную академию обороны Украины. Прошел путь от командира взвода к командиру полка специального назначения «Тигр».

Во время Евромайдана командовал полком внутренних войск «Тигр», который 9 декабря 2013 г в Василькове совершал прорыв блокады митингующих, мешавших прибытию силовиков в Киев.

Весной 2014 г назначен на должность временно исполняющего обязанности начальника Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины. 12 мая был похищен в Донецке неизвестными вооруженными лицами при возвращении со службы домой. Через неделю освобожден.

В тему: В ночь на 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул своих сослуживцев, после чего скрылся вместе с оружием. В результате этого пять человек погибли, в том числе одна гражданская женщина, еще пятеро получили ранения.

В тот же день командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку.

Тэги: убийство, общество, Днепр, стрельба, политика, отставка, криминал, назначение, Национальная гвардия, Владимир Зеленский, Артемий Рябчук, Николай Балан, Юрий Лебедь

Комментарии

Статьи

28.01.22 09:14

Модернизация Т-55: свет и тени

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Зеленский созвонился с Байденом: Стали известны подробности разговора
28.01.22 03:00

Зеленский созвонился с Байденом: Стали известны подробности разговора

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.01.22 09:40

Киевлянам пообещали морозное начало февраля
28.01.22 09:10

Взрыв газа в Запорожье: частично обрушился жилой дом
28.01.22 08:56

Коронавирус в Украине: 34 408 заболевших и 154 погибших
28.01.22 05:16

Международный день защиты персональных данных: какая дата отмечается 28 января
27.01.22 22:52

В НАН Украины дали тревожный коронавирусный прогноз на ближайшие недели
27.01.22 20:32

Китайцы потребовали от украинских спортсменов сделать ПЦР-тест саней
27.01.22 19:10

Ученые рассказали, как почувствовать приближающуюся смерть
27.01.22 19:00

Главные новости за 27 января 2022 года
27.01.22 17:26

Священник УПЦ рассказал, как принять участие в православных благотворительных акциях
27.01.22 16:57

Расстрел в Днепре: глава Нацгвардии подал в отставку, возбуждено уголовное дело
28.01.22 08:56

Коронавирус в Украине: 34 408 заболевших и 154 погибших
27.01.22 22:52

В НАН Украины дали тревожный коронавирусный прогноз на ближайшие недели
27.01.22 19:00

Главные новости за 27 января 2022 года
27.01.22 16:57

Расстрел в Днепре: глава Нацгвардии подал в отставку, возбуждено уголовное дело
27.01.22 15:42

Назван возможный мотив днепровского стрелка
27.01.22 14:06

Днепровский стрелок рассказал, зачем стрелял в женщину
27.01.22 13:17

В биографии днепровского стрелка нашелся российский след
27.01.22 12:02

«Сопротивления не оказывал»: стали известны подробности задержания днепровского стрелка
27.01.22 11:39

Стали известны имена жертв днепровского стрелка
27.01.22 10:47

Расстрелял в упор: в Сети появилось видео убийства Нацгвардейцев в Днепре
21.01.22 12:42

Лукашенко вновь жестко прошелся по Украине
21.01.22 21:37

Ситуация вокруг Украины никак не повлияла на «Часы Судного дня»
21.01.22 13:13

Зеленский заговорил о возможной оккупации Харькова
22.01.22 13:07

Микробиологи из США нашли механизм, защищающий клетки от старения
24.01.22 15:59

За две недели до Игр в Пекине уже болеют олимпийцы
21.01.22 19:00

Главные новости за 21 января 2022 года
22.01.22 05:07

День Соборности Украины: какой праздник отмечается 22 января
22.01.22 15:17

В киевском общественном транспорте усилят контроль соблюдения карантинных ограничений
21.01.22 19:10

Названы фавориты премии «Оскар» 2022-го года
24.01.22 12:57

Автомобилистам приготовиться: на дороги Украины выходят полицейские «фантомы»
Фото и Видео
Взрыв газа в Запорожье: частично обрушился жилой дом
Взрыв газа в Запорожье: частично обрушился жилой дом
Взрыв газа в Запорожье: частично обрушился жилой дом
Взрыв газа в Запорожье: частично обрушился жилой дом
У здания Офиса президента Украины заметили полуголую женщину с ребенком
У здания Офиса президента Украины заметили полуголую женщину с ребенком
Днепровский стрелок рассказал, зачем стрелял в женщину
Днепровский стрелок рассказал, зачем стрелял в женщину
Опубликовано видео задержания стрелка из Днепра
Опубликовано видео задержания стрелка из Днепра
Жители Киева превратили квартиру с малолетними детьми в хламник
Жители Киева превратили квартиру с малолетними детьми в хламник
Расстрелял в упор: в Сети появилось видео убийства Нацгвардейцев в Днепре
Расстрелял в упор: в Сети появилось видео убийства Нацгвардейцев в Днепре
Нацгвардейца, убившего пятерых человек, задержали в окрестностях Днепра
Нацгвардейца, убившего пятерых человек, задержали в окрестностях Днепра
В Днепре солдат-срочник по неизвестным причинам расстрелял из автомата пятерых сослуживцев
В Днепре солдат-срочник по неизвестным причинам расстрелял из автомата пятерых сослуживцев
В России рабочие-таджики погибли жуткой смертью
В России рабочие-таджики погибли жуткой смертью
Трамп заявил, что будет 47-м президентом США
Трамп заявил, что будет 47-м президентом США
fraza.com
Новости блогосферы
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.