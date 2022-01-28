Новый глава Нацгвардии в 2014 году побывал в плену у донецких боевиков

Главное: Президент Владимир Зеленский утвердил отставку командующего Нацгвардией Николая Балана. Другим своим указом он назначил генерал-лейтенанта Юрия Лебедя исполняющим обязанности командующего НГУ.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке Николая Балана с должности командующего Национальной гвардией. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Другим указом он назначил исполняющим обязанности командующего Нацгвардии генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.

Справка: Юрий Лебедь родился в Сумах. В 1988 году окончил Сумское высшее артиллерийское командное училище. В 2004 году окончил Национальную академию обороны Украины. Прошел путь от командира взвода к командиру полка специального назначения «Тигр».

Во время Евромайдана командовал полком внутренних войск «Тигр», который 9 декабря 2013 г в Василькове совершал прорыв блокады митингующих, мешавших прибытию силовиков в Киев.

Весной 2014 г назначен на должность временно исполняющего обязанности начальника Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины. 12 мая был похищен в Донецке неизвестными вооруженными лицами при возвращении со службы домой. Через неделю освобожден.

В тему: В ночь на 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул своих сослуживцев, после чего скрылся вместе с оружием. В результате этого пять человек погибли, в том числе одна гражданская женщина, еще пятеро получили ранения.

В тот же день командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку.