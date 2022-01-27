В НАН Украины дали тревожный коронавирусный прогноз на ближайшие недели

Главное: В НАН Украины прогнозируют до 40 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки в ближайшие несколько недель. Реальные показатели заболеваемости будут сильно зависеть от возможностей системы тестирования, отметили ученые.

Детали: В Украине уже в ближайшие недели ожидается в среднем до 40 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки. Такой прогноз сделала Национальная академия наук в четверг, 27 января.

«Согласно прогнозным вычислениям компартментной модели, среднее количество новых случаев будет равно 29 878 (25 012-34 266), в течение недели 26 января — 1 февраля 2022 года и 39 241 (20 596-52 651) — в течение недели 2 — 8 февраля 2022 года», — сказано в сообщении.

Сейчас среднее количество новых случаев заболевания увеличилось до 18 987 в день, а среднее количество летальных случаев составляет 125 в день в среднем за последнюю неделю.

При этом реальные показатели заболеваемости будут сильно зависеть от возможностей системы тестирования, которая уже сейчас имеет признаки перегрузки.

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