Китайцы потребовали от украинских спортсменов сделать ПЦР-тест саней

Главное: Украинец Владислав Гераскевич, который будет участвовать в Зимних Олимпийских играх в Пекине, утверждает, что организаторы требуют заплатить за ПЦР тестирование саней и других вещей, которые украинцы доставили в Пекин.

Детали: Организаторы Зимних олимпийских игр в Пекине потребовали от украинцев заплатить за ПЦР-тестирование саней и других вещей. Как сообщил Владислав Гераскевич, который впервые завоевал для Украины олимпийскую лицензию в скелетоне, речь, в частности, идет о санях, на которых будет соревноваться бобслеистка Лидия Гунько.

«Китайская сторона требует уплатить огромную сумму денег за ПЦР тестирование боб-саней и всех вещей, которые находятся в контейнере, в котором все это прибыло в Китай», — написал он на своей странице в Facebook, задавшись вопросом, откуда будут брать мазок.

Справка: XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в 2022 году в Пекине. Церемония открытия запланирована на 4 февраля, закрытия — на 20. Украину на соревнованиях представят 45 спортсменов.

В тему: 23 января, в день открытия олимпийских деревень, в Китай прибыли 529 человек, задействованных в проведении Зимних Олимпийских Игр, в том числе 153 спортсмена и представители команд. Четверо из них сдали положительные тесты на коронавирус, включая представителя спортивной делегации одной из стран, имя которого пока не разглашается.

Напомним: В сентябре 2021 года власти Китая окончательно определились с форматом допуска на зимние Олимпийские игры 2022 года иностранных болельщиков — наблюдать за соревнованиями смогут только жители материкового Китая после прохождения специальной антиковидной проверки.