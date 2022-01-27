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Новости > Расстрел в Днепре: глава Нацгвардии подал в отставку, возбуждено уголовное дело

Расстрел в Днепре: глава Нацгвардии подал в отставку, возбуждено уголовное дело

Александр Панько
27.01.22 16:57
275
Расстрел в Днепре: глава Нацгвардии подал в отставку, возбуждено уголовное дело

Главное: После расстрела своих военнослужащих в Днепре командующий Нацгвардией Николай Балан подал заявление об отставке.

Детали: Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку. Как сообщает Цензор.НЕТ, во время брифинга 27 января он объяснил это ответственностью за своих подчиненных на фоне произошедшего в Днепре.

«С учетом того, что за какие-либо действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайствую перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардии», — заявил он.

При этом командующий также сообщил, что отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили военнослужащие, задействованные в охране «Южмаша».

Между тем, Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, приведшей к трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре. Как сообщает пресс-служба ГБР со ссылкой на главу ГБР Алексея Сухачева, должностные лица Главного управления Национальной гвардии Украины в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти и для обеспечения несения службы на этих объектах военнослужащими подчиненных частей оперативно-территориальных управлений НГУ.

«ГБР проводит весь комплекс мер по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведет тщательное расследование условий, из-за которых оно стало возможным. Нужно выявить все детали, которые могли привести к трагедии, чтобы предотвратить ее повторение в будущем», — заявил он.

Предварительная квалификация: небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

В тему: В ночь на 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул своих сослуживцев, после чего скрылся вместе с оружием. В результате этого пять человек погибли, в том числе одна гражданская женщина, еще пятеро получили ранения.

Спустя несколько часов его задержали в 20 км от города, в н. п. Подгородное.

По данным ГБР, он сдался сам.

По словам односельчан, Рябчук был спокойным парнем из религиозной семьи, но не имел друзей. У него есть старшая 28-летняя сестра Юля, которая живет в России.

По данным народного депутата от фракции «Слуги народа» Юлии Яцик, два месяца назад Рябчук вмешался в драку между двумя солдатами и доложил о ней руководству. Те не приняли никаких мер, а солдата стали называть «стукачом». В итоге он захотел отомстить.

Тэги: общество, Днепр, отставка, криминал, Национальная гвардия, новости Украины, Артемий Рябчук, Николай Балан

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