«У него даже девушки не было»: стали известны новые подробности из жизни днепровского стрелка

Главное: Соседи и одногруппники утверждают, что Артемий Рябчук, устроивший стрельбу по сослуживцам в Днепре, был чистюлей и дружелюбным парнем, но всегда держался особняком. По данным СМИ, он из семьи старообрядцев.

Детали: Солдат Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук, который расстрелял сослуживцев на территории завода «Южмаш» в Днепре, оказался из семьи старообрядцев. Как сообщает Страна.ua со ссылкой на жителей села Броска Одесской области, откуда он родом, они замкнутые люди и мало с кем общаются.

О самом Рябчуке и односельчане, и его одногруппники из Измаильского аграрно-технического колледжа отзывались положительно или нейтрально.

«Мальчик аккуратный был всегда, чистюля. Одежда хоть и не новая, но чистая и выглаженная. Вежливый очень, здоровался, никогда ни с кем из сверстников не конфликтовал, не ссорился, не дрался», — рассказала местная жительница Анна Григорьевна, добавив, что Рябчук «стороной держался мальчишек» и «ни в каких шалостях не участвовал».

Его бывшие одногруппники заявили, что он не пил и не курил. «В группе он особо ни с кем не контактировал. Общался дружелюбно, но держался особняком. У него даже девушки не было», — рассказал один из учащихся.

По данным издания, Рябчук был призван на срочную службу осенью 2021 года. При этом он жаловался командирам на неуставные отношения в его подразделения — якобы солдаты-контрактники избивают срочников и заставляют их выполнять за себя самую грязную работу.

В тему: По данным народного депутата от фракции «Слуги народа» Юлии Яцик, два месяца назад Рябчук вмешался в драку между двумя солдатами и доложил о ней руководству. Те не приняли никаких мер, а солдата стали называть «стукачом». В итоге он захотел отомстить.

Напомним: В ночь на 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул своих сослуживцев, после чего скрылся вместе с оружием. В результате этого пять человек погибли, в том числе одна гражданская женщина, еще пятеро получили ранения.

Спустя несколько часов его задержали в 20 км от города, в н. п. Подгородное.

По данным ГБР, он сдался сам.

По словам односельчан, Рябчук был спокойным парнем из религиозной семьи, но не имел друзей. У него есть старшая 28-летняя сестра Юля, которая живет в России.