Главные новости за 27 января 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 27 января 2022 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 32 393 человек. Умерли 154 больных.

- Солдат Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев в Днепре возле шкафа с боеприпасами. Как видно на видео с камеры наблюдения, одного из них он убил в упор. После этого он хладнокровно забрал оттуда патроны и скрылся с места преступления.

- В начале следующей недели в Украине похолодает. Пойдет снег.

- Дональд Трамп дал комментарий по поводу Украины. Он обрушился с критикой на Джо Байдена.

- Курс гривны продолжает быстрое снижение. Доллар и евро растут в цене.

- Омикрон можно подхватить во время еды. Например, через холодные блюда.