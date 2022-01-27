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Новости > Главные новости за 27 января 2022 года

Главные новости за 27 января 2022 года

Автор: «Фраза»
27.01.22 19:00
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Главные новости за 27 января 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 27 января 2022 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 32 393 человек. Умерли 154 больных.

- Солдат Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев в Днепре возле шкафа с боеприпасами. Как видно на видео с камеры наблюдения, одного из них он убил в упор. После этого он хладнокровно забрал оттуда патроны и скрылся с места преступления.

- В начале следующей недели в Украине похолодает. Пойдет снег.

- Дональд Трамп дал комментарий по поводу Украины. Он обрушился с критикой на Джо Байдена.

- Курс гривны продолжает быстрое снижение. Доллар и евро растут в цене.

- Омикрон можно подхватить во время еды. Например, через холодные блюда.

Тэги: общество, здоровье, мир, новости Украины, коронавирус

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