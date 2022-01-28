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Новости > Международный день защиты персональных данных: какая дата отмечается 28 января

Международный день защиты персональных данных: какая дата отмечается 28 января

Александр Панько
28.01.22 05:16
511
Международный день защиты персональных данных: какая дата отмечается 28 января

Сегодня, 28 января 2022 года, в мире и Украине отмечают Международный день защиты персональных данных и Павлов день.

Международный день защиты персональных данных

Днем рождения этого праздника считают 28 января 1981 года, когда была подписана Конвенция Совета Европы. Она называлась конвенцией «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных». Несложно понять, что необходимость закрепить этот праздник была навязана невероятно быстрым развитием интернет технологий.

Традиция отмечать этот день как праздник возникла намного позднее, в 2006 году по инициативе Комитета Министров Совета Европы. Вторым названием праздника стало название Международный день конфиденциальности.

Сейчас инициативу Совета Европы по защите прав на защиту персональных данных поддерживают около 80 государств. Кроме того, практика правильной подачи и обработки личной информации активно используется в крупнейших мировых организациях, таких как ООН. Стоит отметить, что рабочие группы неустанно разрабатывают предложения по обновлению Конвенции для того, чтобы повысить уровень защиты данных. Основные принципы Международного дня защиты персональных данных: законность получения данных, правильность их хранения и легитимность их обработки и использования.

Павлов день

Название праздника идет от церковной даты почтения памяти преподобного Павла Фивейского, прожившего отшельником 91 год. История Павла началась в 3 веке.

Шантаж корыстной родни из-за наследства сдать его гонителям на христиан вынудил верующего уйти в безмолвную пустыню, где он провел долгую жизнь. Пропитание Павлу приносил ворон, а одежду он смастерил из пальмовых листьев. Все время святой посвящал молитвам к Господу. Перед смертью в его обитель зашел преподобный Антоний, который и помог похоронить смиренного старца.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День поп-арта;

- День пробуждения внутреннего ребенка;

- Международный день конструктора «Лего»;

- День рождения дизельного двигателя.

Тэги: общество, мир, праздники, новости Украины

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