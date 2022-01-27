Коронавирус в Украине: 32 393 заболевших и 154 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 32 393 человек. Умерли 154 больных.

Детали: В Украине фиксируется максимум заражений коронавирусом. О ситуации на четверг, 27 января, сообщает министерство здравоохранения.

Отмечается, что выявлено еще 32 393 случая заразы. Госпитализировали 3 016 больных, а выздоровели 5 237 человек.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 94 996, методом ИФА – 7 288, экспресс-тестами – 62 450.

Наибольший прирост больных фиксировали в Ивано-Франковской (2 862), Львовской (2 696) и Житомирской (2 467) областях, а также в Киеве (2 012).

Умерли 154 человека. За все время скончались 99 738 людей.

С начала пандемии заболели 3 946 202 человека, а выздоровели 3 601 952 больных.

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