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Новости > Международный день памяти жертв Холокоста: какая дата отмечается 27 января

Международный день памяти жертв Холокоста: какая дата отмечается 27 января

Агата Кловская
27.01.22 05:54
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Международный день памяти жертв Холокоста: какая дата отмечается 27 января

Сегодня, 27 января 2022 года, в мире и Украине отмечают Международный день памяти жертв Холокоста, День несочетаемых цветов в одежде и «Нину — обряды скотины».

Международный день памяти жертв Холокоста

27 января весь цивилизованный мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. Это памятная дата, призывающая все будущие поколения помнить о тех, кто сложил свои жизни на алтарь фашизма. В этот день 1945 года Советская Армия освободила заключенных крупнейшего лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, расположенного в Польше близ города Освенцим.

Эту дату на официальном уровне начали отмечать с 2006 года в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН A/RES/60/7, однако с 1945 года никто и никогда не забывал, как 27 января советские войска освободили 7500 заключенных, оставшихся в живых... из 6 миллионов.

«Холокост» — в переводе с древнегреческого означает «жертвоприношение», «всесожжение». Сегодня этот термин ассоциируется с уничтожением еврейской нации жестокой политикой Третьего Рейха.

Точное количество погибших в зверских застенках Аушвица не установлено, поскольку немецкие нацисты и их сторонники не вели точных подсчетов прибывших. А впоследствии, заметая следы своих преступлений, и вовсе попытались разрушить и сжечь остатки своих лагерей. На Нюрнбергском процессе была озвучена цифра идентифицированных к тому времени жертв Освенцима — 2,8 млн. человек, 90% которых — евреи.

Кроме евреев, сюда привозили цыган, душевнобольных людей, людей с неизлечимыми болезнями, гомосексуалистов, всех тех, от кого необходимо было «очистить мир». Здесь же узники попадали в руки, так называемых, врачей, вроде Клауберга и Менгеле.

Сегодня термин «Холокост» включает в себя всех жертв жестокой политики и идеологии фашизма. Всех тех, кто погиб в оккупированных лагерях от изнурительной работы, побоев и эпидемий, кто был расстрелян при попытках к бегству, кого пытали в садистских медицинских лабораториях. Это день памяти о тех, кто прошел изуверские лагеря и выжил, и о тех, кто уже никогда не выйдет за колючку нацистского плена.

 

День несочетаемых цветов в одежде

В календаре праздников США и других стран много забавных праздников. Некоторые из них призывают нарушить существующие табу хотя бы раз в году. Так, каждый четвертый четверг января отмечается День несочетаемых цветов в одежде. Все, кто празднует Clashing Clothes Day, подбирают элементы гардероба вопреки имеющимся правилам, бросая вызов стереотипам и клише.

День несочетаемых цветов призывает забыть о том, что к классическим синим джинсам не подходит сиреневый свитер, расшитый люрексом. А красная юбка, с фиолетовой блузой и желтыми ботинками — почти что моветон. Но это не всегда верно. Да, люди встречают по одежке, но оценивают человека по тому, насколько убедительно он подает себя и свой выбор. Подбирая одежду без учета цветового круга помните, что чем увереннее вы себя ощущаете в созданном образе, тем меньше вероятность вызвать недоумение и даже насмешки окружающих.

Последние годы в современную моду прочно и надолго вошла эклектика — сочетание различных стилей, фактур и оттенков ткани. Родоначальником этого направления считаются хиппи: «дети цветов» предпочитали яркую и удобную одежду с этническими мотивами. Гранж, возникший в 80-х годах ХХ в. в Сиэтле, также стал своеобразным вызовом классике и пафосному гламуру. Не обременен условностями и хиппи, как и фьюжн, который переводится с английского как «сплав», «синтез» или «смешение». Любители дерзкого сочетания цветов и «многослойных» луков найдут себе одежду по душе в коллекциях Вивьен Вествуд — настоящего революционера в мире моды.

Поэтому Clashing Clothes Day нельзя считать праздником безвкусия и даже вульгарности. В этот день вспоминается все, что в моде уже было и не раз — нетривиальный подход к цветовой комбинации одежды, но с соблюдением гармонии и чувства вкуса. Уметь сочетать несочетаемое — целая наука. Согласно существующим правилам в одном комплекте одежды не должно присутствовать более 3 цветов. Но это ограничение не действует в отношении количества оттенков! Поэтому в День несочетаемых цветов можно забыть о монохромных и однотонных луках и начать комбинировать с тонами, принтами и геометрическими формами в одежде.

Решив отметить Clashing Clothes Day и оторваться на всю катушку, помните про деление внешности на цветотипы. Если ваши волосы, брови и кожа тяготеют к оттенкам теплого спектра, то лучше выбирать предметы гардероба в бежевых, бирюзовых и пудовых тонах. Обладательницам холодного цветотипа модельеры советуют остановиться на синей, сиреневой и зеленой одежде. Праздник, отмечаемый в конце января, призывает не просто нарушить табу, а сделать это изящно и со вкусом. Поэтому выбрав одежду, подходящую вашему цветотипу внешности, вы подчеркнете свою индивидуальность, а скомбинировав несколько оттенков — присущий вам талант сочетать несочетаемое. К чему, собственно, и призывает всех модников и модниц Clashing Clothes Day.

 

Нина — обряды скотины

По народному календарю 27 января (14 января по старому стилю) празднуется день Нины, называемый еще обряды скотины. Свое название день получил от церковной даты чествования равноапостольной Нины, ставшей просветительницей христианства в Грузии в 4 веке.

Нина воспитывалась в богатой семье христиан. В отрочестве девушке явилось видение, в котором ее Пресвятая Богородица наставила просвещать грузинский народ о христианстве. Прибыв в Грузию, Нина поведала народу о великих деяниях Христа и помогла уверовать в Бога единого. Молитвами святая исцелила царицу Нану, после чего та сменила идолопоклонство на христианство. Также Нине удалось склонить к вере царя Грузии и его свиту.

Обрядом скотины праздник назван благодаря заботе крестьян о домашнем скоте в день Нины. Хозяева убирались в хлевах, выносили навоз, пол усыпали соломой, угощали животных свежеиспеченными лепешками, морковью, яблоками. День считался трудовым, поэтому крестьяне занимались ко всему еще хозяйственными работами.

Но больше внимания доставалось коровам. Причиной служил приближающийся отел животного — время появления телят. К коровам всегда относились с почтением, их крайне редко резали на мясо, и то не отелившихся. Такое мясо хозяева не ели, а относили продавать на рынок. Верили, рогатая скотина способна лить слезы об умершем хозяине.

В день Нины по приметам определяли наступающую погоду. Так дымка вокруг месяца предвещала снегопад. Если петухи пели раньше привычного времени или иней ложился на кору деревьев, ожидали наступление тепла. Облачное небо сулило крепкие морозы. Кричащие поутру вороны предсказывали надвигающуюся метель.

 

Кроме этого, сегодня отмечают:

— День памяти Синайских и раифских преподобных;

— Международный день портвейна;

— День памяти в Италии;

— День мира во Вьетнаме.

Тэги: праздник, общество, день, мир, Холокост, годовщина, одежда, цвет

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