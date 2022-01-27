Возможное нападение России на Украину: главный дипломат США предрек апокалипсический сценарий

Главное: Возможное нападение России на Украину коснется не только Европы. Такой прогноз дал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Детали: Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, к чему может привести возможное нападение Росси на Украину. Он предрек страшный сценарий.

Главный американский дипломат сказал, общаясь со СМИ: «Данный кризис намного больше Украины и даже Европы, он серьезно беспокоит все мировое сообщество и требует международной реакции».

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