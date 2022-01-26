В первые сутки работы «фантомов» на дорогах Украины выписали без малого тысячу админпротоколов

Главное: В первые сутки работы полицейские «фантомы» на дорогах зафиксировали 990 нарушений скорости.

Детали: Патрульная полиция отчиталась о первых результатах работы автомобилей без опознавательных знаков «фантом». Как сообщается на официальной странице Патрульной полиции в Facebook, за сутки в центр автофиксации нарушений правил дорожного движения поступила информация, на основании которой было вынесено 990 административных постановлений.

Все они касаются нарушений скоростного режима.

В тему: На этой неделе на дорогах Украины появились первые полицейские автомобили-«фантомы». Они могут фиксировать скоростной режим до 50 объектов одновременно, никак не выдавая себя в общем потоке машин.

Напомним: В конце 2020 года Государственное агентство инфраструктурных проектов закупило четыре автомобиля с комплексами фиксации нарушений в попутном и встречном направлениях «Фантом», которые могут фиксировать нарушения прямо во время движения и без предупреждения.