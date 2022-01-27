Ученые рассказали, как почувствовать приближающуюся смерть

Главное: Смерть можно предугадать. Ученые назвали признак.

Детали: Ученые из Питтсбургского университета в США рассказали, как распознать приближающуюся смерть. Об этом пишет издание Gerontology.

Так, исследователи провели тестовое исследование, позволяющее предсказать риск смерти по уровню утомляемости.

Как отмечается, что состояние истощенности после разных видов нагрузки оценивали при помощи новой Питтсбургской шкалы усталости, в эксперименте поучаствовали более двух тысяч человек старше шестидесяти лет.

Сообщается, что эксперты учли множество дополнительных факторов, влияющих на смертность, например склонность к депрессии, неизлечимое заболевание, возраст и пол испытуемых.

Оказалось, что участники, набравшие в тестировании от 25 баллов по шкале усталости, в 2,3 раза чаще умирали спустя 2,7 года.

Информируется: «Для снижения риска смертности пожилым необходимо сохранять хотя бы небольшой уровень физических нагрузок, чтобы избежать переутомления и поддерживать организм в тонусе».

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