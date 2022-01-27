Трамп резко прокомментировал «украинский вопрос»

Главное: Дональд Трамп дал комментарий по поводу Украины. Он обрушился с критикой на Джо Байдена.

Детали: Бывший президент США Дональд Трамп дал комментарий по поводу ситуации вокруг Украины и возможной российской агрессии. При этом он резко раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена.

Свой комментарий политик сделал для подкаста журналиста Лу Доббса.

Дональд Трамп дал оценку возможности отправки военных из США в Европу.

Он сказал: «Это может развязать Третью мировую. Это сумасшествие и никогда бы не произошло при мне».

Также он сказал, что нынешняя ситуация вокруг Украины никогда бы не произошла при его администрации, отметив, что это проблема НАТО.

Экс-глава США сказал: «Сейчас и на протяжении всего последнего года много неуважения к нам со стороны России. Они смотрят на нашу страну и смеются. Это настоящий бардак».

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