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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Киеве откроется православная школа УПЦ

В Киеве откроется православная школа УПЦ

Александра Кудрявцева
26.01.22 18:15
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В Киеве откроется православная школа УПЦ
Главное: В столице 1 сентября отроется украинская православная школа УПЦ «Trinity».
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт trinity.ua, в школе дети из православных семей получат фундаментальное базовое образование с 1 по 9 класс, а в перспективе — с 1 по 12 класс.
 
Школу основали инициативные православные христиане по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.
 
«Trinity School — вобрала лучшие традиции классического светского и православного воспитания, развития личности ребенка и его профессиональных компетенций», — говорят создатели школы.
 
Цель заведения — объединить методы классиков педагогики, таких как Константин Ушинский, Василий Сухомлинский, Антон Макаренко, и новейшие психолого-педагогические технологии, и в то же время создать в школе комфортную семейную атмосферу. Образовательный комплекс состоит из школы, которая расположена в Соломенском районе Киева в отдельном здании площадью 5 000 кв. метров, действующего православного детского сада и лагеря отдыха под Киевом.
 
В новой школе уже объявили набор педагогов младших классов. От учителей, которым предлагают работать в дружном коллективе, требуется обладание высокими моральными качествами, кроме того, они должны разделять ценности православия.
 
Узнать подробную информацию о работе православной школы можно на странице учреждения в Фейсбук.
 
В тему: В столице УПЦ проведет благотворительную акцию «Сретенская свеча» для онкобольных детей.
 

Тэги: УПЦ

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