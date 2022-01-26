В Киеве откроется православная школа УПЦ

Главное: В столице 1 сентября отроется украинская православная школа В столице 1 сентября отроется украинская православная школа УПЦ «Trinity».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт trinity.ua, в школе дети из православных семей получат фундаментальное базовое образование с 1 по 9 класс, а в перспективе — с 1 по 12 класс.

Школу основали инициативные православные христиане по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

«Trinity School — вобрала лучшие традиции классического светского и православного воспитания, развития личности ребенка и его профессиональных компетенций», — говорят создатели школы.

Цель заведения — объединить методы классиков педагогики, таких как Константин Ушинский, Василий Сухомлинский, Антон Макаренко, и новейшие психолого-педагогические технологии, и в то же время создать в школе комфортную семейную атмосферу. Образовательный комплекс состоит из школы, которая расположена в Соломенском районе Киева в отдельном здании площадью 5 000 кв. метров, действующего православного детского сада и лагеря отдыха под Киевом.

В новой школе уже объявили набор педагогов младших классов. От учителей, которым предлагают работать в дружном коллективе, требуется обладание высокими моральными качествами, кроме того, они должны разделять ценности православия.

Узнать подробную информацию о работе православной школы можно на странице учреждения в Фейсбук.