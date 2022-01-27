Ученые выяснили, что ядро Земли остывает быстрее, чем они думали

Главное: Ядро Земли остывает в полтора раза быстрее, чем считалось. К таким выводам пришли ученые.

Детали: Ядро Земли остывает в полтора раза быстрее, чем было принято думать. Об этом говорят ученые из Высшей технической школы Цюриха, которых цитирует издание Earth and Planetary Science Letters.

В отчете сказано: «Мы обнаружили, что теплопроводность на границе мантии и ядра примерно в полтора раза выше, чем мы думали».

Отмечается: «Это говорит о более высоком потоке тепла из ядра и, следовательно, более высокой мантийной конвекции».

Поясняется, что исследователи в лабораторных условиях изучили, как материалы из промежуточного слоя Земли проводят тепло.

Сообщается, что эти данные помогли оценить, что происходит в недрах планеты.

В публикации говорится, что наша планета остывала на протяжении всего своего существования, но представление о скорости этого процесса меняет понимание эволюции Земли, поскольку от этого зависят извержения вулканов и движения тектонических плит.

Резюмируется: «Охлаждение ядра приведет к тому, что Земля перестанет быть активной и станет похожа на такие твердые планеты Солнечной системы, как Меркурий или Марс».

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