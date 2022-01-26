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Новости > Главные новости за 26 января 2022 года

Главные новости за 26 января 2022 года

Автор: «Фраза»
26.01.22 19:00
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Главные новости за 26 января 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 26 января 2022 года.

- Коронавирусом в Украине заболели еще 24 321 человек. Умерли 141 больной.

- В выходные в Украину придет потепление. При этом ожидаются осадки.

- Курс гривны падает. Доллар и евро дорожают.

- Украина поднялась на три строчки в рейтинге армий мира. Наша страна занимает 22-е место.

- Мэр Киева Виталий Кличко заявил о «четком плане» действий у столичных властей на случай российского вторжения, согласно которому главным бомбоубежищем в Киеве определен Киевский метрополитен.

- В течении 2021 года Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки уголовных правонарушений, обнаруженные в 119 декларациях. В этой связи зарегистрировано 56 производств.

Тэги: Киев, общество, Виталий Кличко, политика, новости Украины, коронавирус

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