Пашинян и Зеленский обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и Президент Украины Владимир Зеленский направили друг другу поздравительные письма по случаю 30-летия восстановления дипломатических отношений, об этом сообщает AnalitikaUA.net.

В письме премьер-министра Пашиняна, в частности, говорится: «За последние тридцать лет совместными усилиями Еревана и Киева была создана правовая база, созданы соответствующие механизмы межпарламентского сотрудничества, продолжались усилия, направленные на развитие сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере».

Пашинян выразил надежду, что армяно-украинские отношения улучшатся в 2022 году. Благодаря совместным практическим шагам они будут и дальше развиваться на благо многовековой дружбы наших народов.

В ответе Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что Украина и Армения обладают достаточным потенциалом для налаживания взаимовыгодного партнерства во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Согласно сообщению посольства Армении в Украине, поздравительные письма друг другу также направили министры иностранных дел Армении и Украины Арарат Мирзоян и Дмитрий Кулеба.

Издание также напоминает, что по оценкам экспертов Союз армян Украины является ключевым связующим звеном в отношениях Армении и Украины. Недавно по инициативе главы армянской общины Украины Вилена Шатворяна в столице Армении открылся скейт-парк – подарок от Союза армян Украины Еревану.