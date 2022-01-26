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Новости > Священник УПЦ объяснил, как покаяние в грехах меняет жизнь

Священник УПЦ объяснил, как покаяние в грехах меняет жизнь

Александра Кудрявцева
26.01.22 15:34
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Священник УПЦ объяснил, как покаяние в грехах меняет жизнь

Главное: Без покаяния вера становится мертвой, недейственной.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал духовник Киевских духовных школ архимандрит Маркелл (Павук).

«Покаяние есть только там, где живет подлинная вера. Постоянно лукавый дух делает всё для того, чтобы отучить людей от покаяния и таким образом убить в них веру. Во-первых, это делается посредством сеяния недоверия к Церкви и ее служителям. Хотя, правда, бывает и такое, что мы, священники, сами из-за своего неблагочестивого образа жизни отвращаем людей от веры. Во-вторых, возникают новые религиозные течения, где регулярное покаяние или необязательно, как, например, у протестантов, или имеет только юридический характер, как у католиков. В-третьих, место священников в секулярном нецерковном мире активно занимают светские психологи», — отметил священник.

По мнению архимандрита Маркелла, человек, утративший веру, не склонен разглядеть в себе какие-то недостатки, грехи, наоборот — ему легче рассмотреть их в других людях.

Также священник отметил, что открыть свое сердце для покаяния человека часто могут подтолкнуть жизненные трудности и христианское воспитание.

Однако, по словам священника, часто родственники не умеют и не знают, как правильно передать основы православного вероучения детям.

Архимандрит Маркелл подчеркнул, что благодать Святого Духа может «разбудить от греховного сна самую черствую душу» и изменить жизнь человека.

«Ничто, никакие слова не убедят других в правоте нашей веры, в том, что только в Православной Церкви есть спасение, пока их сердце не коснется благодать Святого Духа..Тогда и без наших слов, а только чувствуя благодать, люди будут находить в своем сердце веру, которая побуждает их к покаянию, изменению образа жизни с греховного на благочестивый. Где найти источники благодати? Они там, где есть внимательная сосредоточенная молитва, где есть желание бороться с грехом и жить по совести, где умеют творить добро тайно, не меркантильно, а бескорыстно; где умеют не сердиться, а прощать», — подытожил духовник КДАиС.

В тему: УПЦ в Киево-Печерской лавре откроет 12 февраля выставку-ярмарку «Сретенская».

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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