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Новости > За последний год украинские чиновники попытались скрыть от декларирования более 1 млрд гривен

За последний год украинские чиновники попытались скрыть от декларирования более 1 млрд гривен

Александр Панько
26.01.22 13:51
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За последний год украинские чиновники попытались скрыть от декларирования более 1 млрд гривен

Главное: В течении 2021 года Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки уголовных правонарушений, обнаруженные в 119 декларациях. В этой связи зарегистрировано 56 производств.

Детали: В 2021 году НАПК завершило полную проверку 1026 деклараций и выявило недостоверные сведения на сумму более 1,2 млрд грн. Как сообщается на официальном сайте ведомства, в каждой третьей декларации были выявлены нарушения, предусматривающие уголовную или административную ответственность.

Признаки уголовных правонарушений обнаружены в 119 декларациях. В декларациях этих должностных лиц выявлены признаки представления недостоверных сведений на сумму свыше 1,1 млн. гривен. Среди них — 2 судьи КСУ и 19 нардепов.

Материалы об обнаруженных признаках уголовных правонарушений переданы в НАБУ, Нацполицию, ГБР или Офис Генпрокурора. Всего зарегистрировано 56 производств, в том числе в отношении судьи КС, ВС и ВАКС, 14 нардепов и 5 депутатов облсоветов.

Также в прошлом году выявлены неподтвержденные активы на общую сумму 84,8 млн. гривен в 11 протоколах, среди которых бывший замглавы ГБР и один народный депутат.

Признаки административного правонарушения были выявлены в 171 декларации. Среди них — судьи КС и ВС, 2 министра и 16 нардепов.

Благодаря обращениям граждан и журналистов в декларациях чиновников в целом были обнаружены недостоверные сведения на 418 млн. гривен.

В тему: С 2017 по 2019 год НАПК осуществило 2123 полных проверки деклараций чиновников. В 99% случаев были обнаружены нарушения.

Напомним: 19 июля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым в случае, если чиновник указал недостоверную информацию, он может оказаться за решеткой на срок до двух лет и потерять право занимать определенные должности до трех лет.

Новый закон вступает в силу с 2022 г.

Тэги: общество, экономика, обман, протокол, криминал, декларация о доходах, ложь, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро, Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции, Офис Генерального прокурора

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