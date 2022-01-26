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Новости > «Слуга народа» рассказал, кто стоит за протестами его хозяев

«Слуга народа» рассказал, кто стоит за протестами его хозяев

Александр Панько
26.01.22 13:28
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«Слуга народа» рассказал, кто стоит за протестами его хозяев

Главное: По мнению главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, представителя фракции «Слуга народа» Даниила Гетманцева, акции ФОП у здания ВРУ финансируют контрабандисты.

Детали: Народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев поддержал действия правоохранительных органов у здания парламента 25 января. Как сообщает УНИАН, он выразил убеждение, что некоторые организации, которые проводят акции, в том числе перед парламентом, хотят «заработать себе дешевые политические дивиденды, хотят попасть очень в большую политику, в парламент, и банально заработать деньжат на контрабандистах, которые спонсируют все эти акции».

На уточняющий вопрос журналистов, может ли он назвать имена этих контрабандистов, Гетманцев ответил отрицательно. «По фамилиям я вам не скажу», — заявил он, подчеркнув, что не видит необходимости менять по требованию протестующих законодательство, касающееся обязательного введения кассовых аппаратов, в том числе для ФОП.

«Но если кто хочет захватить государственную здание из любых мотивов, по любым причинам и призывает к этому, то он должен сидеть в тюрьме. Полиция должна предпринимать очень решительные действия, направленные на пресечение любого правонарушения», — заключил Гетманцев, подчеркнув, что переговоры с предпринимателями проходят, но многое уже было сделано раньше для усовершенствования этих вопросов.

В тему: 25 января 2022 года во время митинга SaveФОП под гостиницей «Киев» произошло столкновение между правоохранителями и митингующими. Представители малого бизнеса протестуют против принятия Верховной Радой Украины решения об обязательной установке регистраторов расчетных операций.

Впоследствии несколько сотен малых предпринимателей попытались взять штурмом здание Верховной Рады, после того, как полиция перекрыла им подступы к Офису президента.

Тэги: Верховная Рада Украины, протест, контрабанда, новости Украины, Слуга народа, ФОП, Данил Гетманцев

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