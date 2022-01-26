В столице УПЦ проведет благотворительную акцию «Сретенская свеча» для онкобольных детей

Главное: В храмах Киева 15 февраля, в праздник Сретения Господня и Всемирный день онкобольного ребенка, состоится благотворительная акция «Сретенская свеча».
Детали: Как сообщил Центру информации УПЦ инициатор акции, настоятель столичного храма преподобного Феодора Освященного протоиерей Петр Семащук, цель благотворительной акции — собрать средства на лечение онкобольных детей.
В этот день средства от каждой приобретенной в храмах свечи будут пожертвованы на лечение маленьких пациентов онкогематологического отделения Киевской областной клинической больницы и онкологического отделения Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».
Завершит акцию «Стретенская свеча» благотворительный концерт в театре «Серебряный остров» 20 февраля, во время которого будут подведены итоги акции.
Культурно-просветительский центр «Киевский Иерусалим» при киевском храме в честь преподобного Феодора Освященного проводит благотворительную акцию «Сретенская свеча» с 2017 года.
В прошлом году было собрано более 30 тыс гривен для помощи онкологическому отделению Киевской областной клинической больницы.
Для справок:
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