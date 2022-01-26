Полиция нашла подозреваемого в поджоге храма УПЦ на Черниговщине

Канализация - один из главных источников вирусов
За последний год украинские чиновники попытались скрыть от декларирования более 1 млрд гривен
В Минобразования призывают уйти на удаленку тех, кто еще не ушел
Американские журналисты зачем-то «присоединили» Харьков к России
Коронавирус в Украине: 24 321 заболевший и 141 погибший
Главные новости за 25 января 2022 года
В самом сердце Киева прозвучали автоматные выстрелы. Стало известно, что произошло
ФОПы едва не прорвались в здание ВРУ. СМИ сообщают о пострадавших
Депутаты осчастливили фанатов Aliexpress и Ebay
Представители малого бизнеса подрались с полицией в центре Киева
Бывший «слуга народа» устроил дебош в одесском горсовете, есть пострадавшие