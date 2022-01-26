Стало известно о небывалом вреде консервированных овощей

Главное: Консервированные овощи вредны для здоровья. Они могут вызвать рак.

Детали: Эксперты из Всемирного фонда исследования рака заявили о вреде консервированных овощей. В отчете сказано, что они могут вызвать онкологию.

Как сообщается, продукты подвергаются консервации для того, чтобы значительно замедлить скорость их порчи, одновременно сохранив питательные свойства и вкусовые качества: для этого в них добавляют соль и кислоту.

Исследователи же говорят, что высокое содержание соли меняет вязкость слизи, защищающей стенки желудка, а также усиливает выработку соединений, содержащих нитрозогруппу.

Они отмечают: «Чрезмерное употребление соли приводит к первичному повреждению клеток, а как следствие – к онкологии».

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