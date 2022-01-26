Британский диетолог поведал, кому следует пить морковный сок

Главное: Морковный сок очень полезен. Он поможет снизить артериальное давление.

Детали: Популярный британский диетолог Харриет Уайтхед рассказал о пользе морковного сока. Как оказалось, его регулярное употребление поможет снизить артериальное давление у тех, кто страдает от гипертонии.

По его словам, морковный сок понижает систолическое и диастолическое давление.

Было проведено исследование с участием почти 2,2 тысяч людей, согласно которому употребление моркови коррелировало с более низкими показателями давления.

Оказалось, что морковный сок нейтрализовал влияние соли на организм, которая часто становится причиной гипертонии.

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