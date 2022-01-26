Коронавирус в Украине: 24 321 заболевший и 141 погибший

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 24 321 человек. Умерли 141 больной.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Данные на среду, 26 января, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 24 321 случай заразы. Госпитализировали 3 073 больных, а выздоровели 5 514 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 79 688, методом ИФА – 7 347, экспресс-тестами – 70 883.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 919), а также Ивано-Франковской (1 972) и Львовской (1 886) областях.

Умерли 141 больной. За все время скончались 99 584 людей.

С начала пандемии заболели 3 913 809 человек, а выздоровели 3 596 715 людей.

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