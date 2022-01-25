Комаровский назвал неожиданный и простой способ быстро и надолго уснуть

Главное: Известный врач Евгений Комаровский назвал хороший способ быстро и крепко заснуть. По его словам, для этого необходимо спать в носках.

Детали: Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский назвал способ справиться с проблемами со сном. На своей странице в Instagram он объяснил, что для быстрого засыпания необходимо держать ноги в тепле.

«Оказывается, одна из главных причин, по которой люди не могут заснуть, — это холодные ноги», — отметил Комаровский, добавив, что даже при температуре воздуха около 23 градусов у многих людей мерзнут ноги.

В качестве способа решить эту проблему он назвал обычные носки. По данным ученых, люди в носках в среднем засыпают на 7,5 минут быстрее, чем люди, пренебрегающие этим предметом белья.

«Общее время сна у людей в носках в среднем на 32 минуты дольше чем у тех, кто спит без носков», — заключил врач.

В тему: В начале 2022 года Евгений Комаровский перечислил главные ошибки при переохлаждении. В частности, ни в коем случае нельзя согреваться у источников открытого огня и пить спиртное.